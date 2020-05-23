نصيف تشيد برفض الكاظمي للوساطة في عقد بيجي وتكشف المتورطين في الفضيحة

2020/05/23 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأشادت النائب عالية نصيف بقيام رئيس الوزراء بتأسيس سنّة صحيحة تتضمن عدم تدخله في عمل الوزارات، وذلك من خلال رفضه للوساطة لتمرير عقد محطة بيجي، كاشفة عن بعض عرابي هذه الصفقة في وزارة الكهرباء.وقالت نصيف في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم السبت، ان رفض رئيس الوزراء للوساطة التي طلبها السفير المصري […]

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