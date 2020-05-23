6 مشروبات تخلصك من السموم والدهون.. تعرف عليها

2020/05/23 | 11:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/تساعد بعض الأغذية والمشروبات على حرق دهون البطن والجسم كما تحسن الأيض وتخلص من السموم.وينصح الخبراء ببعض المشروبات التي يفضل تناولها في بداية اليوم لوقاية الجسم من أضرار السموم المختلفة، بحسب ما نقله "ويب طب".1.مشروب خل التفاحويساعد خل التفاح في تنظيف القولون وتحسين عملية الهضم.ومن الأفضل إضافة ملعقة منه إلى كوب من الماء، كما يمكن إضافة عصير نصف ليمون إليه.2.الماء الدافئ بالعسل والليمونيزيل الليمون السموم من الجسم، لاحتوائه على فيتامين "سي" ذو الخصائص المضادة للأكسدة.بالإضافة إلى ذلك فهو يحفز حرق الدهون.الوصفة: عصير نصف ليمونة وملعقة عسل أبيض إلى كوب من الماء الدافىء ويمكن إضافة شريحة صغيرة من الزنجبيل إلى المزيج.3.شاي الكركمويساعد الكركم في التخلص من السموم والحفاظ على الصحة بشكل عام.الوصفة: إضافة ملعقة من مسحوق الكركم وملعقة من الزنجبيل إلى الماء المغلي، كما يمكن وضع ملعقة من العسل الأبيض.4.الشاي الأخضرويحتوي الشاي الأخضر على كثير من مضادات الأكسدة كما يزيل السموم ويحسن التمثيل الغذائي.الوصفة: إضافة ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر إلى الماء المغلي، وتركها لتغلي لمدة دقيقتين إلى ثلاثة دقائق، ثم تناولها بعد أن تبرد قليلا.5.العصير الأخضرتساعد الخضراوات التي تحتوي على الحديد إلى توصيل الأكسجين إلى الخلايا ومقاومة التعب والإرهاق.ويتكون العصير الأخضر من الجرجير والسبانخ والبقدونس والخس والكرفس، فكل هذه العناصر مفيدة للصحة والجسم.6.شاي الزنجبيليعد الزنجبيل علاجا فعالا لآلام المعدة، وبالتالي فإن تناول شاي الزنجبيل في الصباح يمكن أن يخفف من آلام المعدة والغثيان والقيء والإسهال.لصنع شاي الزنجبيل، يتم إضافة بعض من الزنجبيل الطازج المبشور جيداً إلى كوب من الماء المغلي وتحريكه لمدة خمس دقائق.

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