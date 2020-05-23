2020/05/23 | 11:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ النجفأعلنت قيادة شرطة النجف الأشرف، السبت، اعداد خطة متكاملة بمناسبة عيد الفطر المبارك في عموم مناطق المحافظة.وقال مسؤول الإعلام في مديرية شرطة النجف المقدم مقداد الموسوي بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إن "قيادة الشرطة وضعت خطة سخرت فيها كل ما تملك من مواد وإمكانيات"، لافتاً الى أن الأجهزة الأمنية أدخلت بكاملها بالانذار بدرجة مئة بالمئة".وأضاف أن "ما يميز هذا العام هو غلق مدينة النجف من الخارج وعدم استقبال أي أحد من المحافظات وأيضا غلق مقبرة وادي السلام كإجراء احترازي خوفاً من تفشي فيروس كورونا".وأشار إلى، أن "هناك بعض المرونة في إجراءات الخطة وأن المحافظة لن تشهد حظراً شاملاً للتجول وإنما ارتأت خلية الأزمة في المحافظة أن يستمر وضع الحياة طبيعياً عدا بعض المحظورات والممنوعات لغاية الساعة العاشرة مساء طيلة أيام عيد الفطر ما لم تكن هناك مستجدات أخرى أو قرارات لخلية الأزمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجف تعلن خطة خاصة بعيد الفطر) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النجف تعلن خطة خاصة بعيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).