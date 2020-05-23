مركز الفلك الدولي: دول اسلامية رصد عطارد بدل الهلال أمس

2020/05/23 | 11:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز الفلك الدولي، أن بعض الدول الاسلامية أخطأت في رؤية هلال شهر شوال يوم أمس الجمعة.

وقال المركز الفلكي، في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه قد يكون حدث خطأ في رؤية الهلال أمس الجمعة في بعض الدول الإسلامية التي أعلنت اليوم السبت أول أيام عيد الفطر.

وأوضح المركز الفلكي، أن عدة دول مثل موريتانيا، والصومال، والسنغال، ومالي قد تكون في الحقيقة شاهدت كوكب عطارد وتم اعتماده كهلال شوال.

وأضاف: "كوكبا الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة، قد يكون هذا هو السبب".

وتابع في تغريدة أخرى: "صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس، يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب إفريقيا".

وأعلنت دول إفريقية بينها دولة عربية، عن تمكنها من رؤية هلال شوال مساء أمس الجمعة، واحتفلت بعيد الفطر المبارك اليوم السبت، خلافا لإعلان غالبية الدول الإسلامية أن العيد يوم غد الأحد، مثل العراق والسعودية والإمارات وقطر ومصر.

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