تعرف على أحوال الطقس خلال أيام العيد

2020/05/23 | 11:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس خلال الأيام الأربعة المقبلة في البلاد التي تتزامن مع عيد الفطر المبارك.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “طقس يوم غد الاحد سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئياً الى غائم مع فرصة تساقط أمطار خفيفة وحدوث عواصف ترابية، وفي المنطقة الشمالية غائم مع تساقط […]

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