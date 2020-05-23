دواء كوبي ساهم بتراجع وفيات كورونا في البلاد

2020/05/23 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت كوبا إن استخدام عقارين من إنتاج صناعتها في مجال التكنولوجيا الحيوية أديا إلى خفض كبير في عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا بعد أن قلصا الالتهاب الشديد لدى مرضى الحالات الخطيرة.وعزت الحكومة إلى حد كبير التراجع الذي حدث في الآونة الأخيرة في عدد الوفيات إلى استخدام العقارين منذ أبريل الماضي.وأعلنت السلطات الصحية […]

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