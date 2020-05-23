مؤسس تويتر يقرر التبرع بكامل ثروته… وهذه هي الأسباب

2020/05/23 | 12:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركتي تويتر وسكوير، جاك دورسي عن نيته التخلي عن كل أمواله خلال حياته.وقال دورسي الذي تبلغ ثروته 4.9 مليار دولار وفقا لمجلة فوربس، إنه يعتقد أن كل الأشياء مرتبطة ببعضها البعض في الحياة، وأردف “إذا تألم أحد يجب أن أتألم أنا كذلك”.وخلال حديثه في برنامج “يانغ سبيكس” على قناة المرشح […]

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