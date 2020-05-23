نائب سابق في البرلمان البريطاني: بلير قتل اطفال العراق دون رحمة

2020/05/23 | 12:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب السابق في البرلمان البريطاني جورج غالاوي، أن رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير هو آخر من يحق له الحديث عن سلامة الاطفال في بريطانيا، لأنه كان مسؤولا عن موت عشرات الالاف من اطفال العراق.وقال غلاوي في مقال له، أن ” توني بلير الذي تشجع مؤخرا وتحدث في مركز الاحداث عاد الى ما يعرفه […]

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