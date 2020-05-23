الكهرباء تعزو تراجع الطاقة إلى عدم دفع المواطنين الجباية وتعلن قرب دخول وحدات جديدة إلى الخدمة

2020/05/23 | 12:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت وزارة الكهرباء عن إدخال وحدات توليدية جديدة الشهر المقبل لتحسين تجهيز الطاقة.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي للوكالة الرسمية، إن “الوزارة تعمل الآن بخطة طوارئ وتعول على إدخال طاقات جديدة في الشهر المقبل” لافتاً الى أن”الطاقات الجديدة هي عبارة عن وحدات توليدية من محطة السماوة ومن محطة الناصرية […]

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