"واع" تستقي من نخلة الصبر لترسوا على ضفاف نصر الشاعر عبد الحسين فرج

2020/05/23 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن يدور في ذهن الشاعر عبد الحسين فرج وهو يقضي السنوات في سجون البعث الظلامية تحت وطأة تعذيب مميت أن تستنشق رئتاه هواء الحري

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