الكهرباء: وحدات جديدة ستدخل الخدمة وإعفاءات الجباية أثرت في استدامة المشاريع

2020/05/23 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء عن إدخال وحدات توليدية جديدة الشهر المقبل لتحسين تجهيز الطاقة.

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