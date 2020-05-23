قصف جوي تركي يطال منطقة مسيحية في اقليم كوردستان

2020/05/23 | 12:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شنّت المقاتلات الحربية التركية يوم السبت قصفا جويا استهدف منطقة مسيحية في محافظة دهوك.

وقال شهود عيان لشفق نيوز، ان المقاتلات قصفت قرية "هيزانيكى" ذات الغالبية المسيحية في قضاء عقرة بدهوك.

واضاف الشهود ان القصف استهدف امان يُشتبه بتواجد عناصر لحزب العمال الكوردستاني فيها.

وتعرضت قرية هيزانيكى في العديد من المرات الى قصف جوي للمقاتلات التركية بحجة استهداف مواقع الحزب العمال الكوردستاني.

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