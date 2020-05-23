نائب يدعو لاناطة ملف

2020/05/23 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب فرات التميمي، السبت (23 ايار 2020)، الى اناطة ملف الاشراف على سيطرات محافظة...





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