ناسا تسعى لإطلاق رحلة ثانية غير مأهولة للمركبة “ستارلاينر”

2020/05/23 | 12:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية إطلاق مركبة ستارلاينر برحلة ثانية غير مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية في الخريف المقبل، وفقا للوثائق التي بحوزة وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.ويذكر أنه في ديسمبر عام 2019 ، نفذت مركبة ستارلاينر غير المأهولة أول رحلة اختبارية إلى الفضاء، ولكن لأسباب تقنية ألغي التحامها بالمحطة الفضائية الدولية.وأعلنت شركة بوينج المنتجة لمركبة ستارلاينر، […]

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