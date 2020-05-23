نائب عراقي يعلق على تسجيل مسرب لـ

2020/05/23 | 12:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق النائب عن تحالف الفتح العراقي نعيم العبودي، اليوم السبت، على التسجيل الصوتي المسرب المنسوب لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، والذي تطرق فيه إل...

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