الموارد المائية في البصرة تباشر بصيانة سدة هور الحمار الشرقية في قضاء المدينة شمالي المحافظة

2020/05/23 | 12:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية الموارد المائية في البصرة بإجراءات سريعة لصيانة سدة هور الحمار الشرقية في قضاء المدينة شمالي المحافظة لمنع انهيارها .وذكر مدير الدائرة جمعة شياع المالكي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية الانباء/ نينا / واطلعت عليه وكالة صدى , استنادا الى توجيهات وزير الموارد المائية قامت تشكيلات وزارة الموارد المائية متمثلة بدوائر كري الانهر ومديرية الصيانة

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