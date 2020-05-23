الموافقة على إقامة صلاة العيد في الحرمين غدا دون مصلين

2020/05/23 | 12:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، عن موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز، على إقامة صلاة العيد في الحرمين الشريفين، دون مصلين.وأكد بحسب وكالة الانباء السعودية أن هذا القرار يدل على حرص ملك البلاد على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة

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