الغانمي يصل إلى محافظة كركوك

2020/05/23 | 12:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفاد مصدر مطلع، السبت، بوصول وزير الداخلية عثمان الغانمي، إلى محافظة كركوك.

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