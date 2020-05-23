وزارة الكهرباء مستاءة.. التحقيق مع أفراد صيانة لا يبالون بشكاوى المواطنين

2020/05/23 | 12:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، استياءها من عدم مبالاة بعض أفراد الصيانة بشكاوى المواطنين، ووجه وزيرها بخضوعهم لمجلس تحقيقي.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "إن خدمة الكهرباء هي من جملة الحقوق الواجب على الدولة أن توفرها للمواطنين، ومن حق الجميع إدامتها وصيانتها بالشكل الملائم"، مبينة أنها "إستاءت جداً لما عرض وأنتشر من مقطع فيديوي على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه عدم المبالاة من بعض أفراد صيانة الكهرباء بشكوى المواطن المحترم ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي في المؤسسات الحكومية".

ووجه وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش، بحسب البيان، "بإستجابة سريعة بفتح مجلس تحقيقي فوري وعاجل ومحاسبة المقصرين والاعتذار للمواطن الكريم عما بدر من تصرفات غير مسؤولة من بعض أفراد الصيانات والتي لا تمثل الانطباع العام لمنتسبي وزارتنا".

واشار الى أن "الجميع يشعر انهم بمهمة وطنية وشرعية واخلاقية تجاه اخوانهم من ابناء الشعب العراقي وأثبتوا انهم خط الخدمات الأول بظل تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية لأدامة زخم العمل والحرص على تجهيز المؤسسات الحيوية كالمستشفيات والمراكز الطبية والصحية ومشاريع المياه ومحطات الصرف الصحي بالكهرباء وبدون إنقطاع لما لها من تماس مباشر بحياة المواطنين".

واكدت الوزارة انها "خدمية بحتة وظيفتها تقديم الخدمة العامة وترجو من المواطنين أن يتفهموا حجم الأستهدافات التي تطال خطوط وأبراج نقل الطاقة والبنى التحتية والتي تتسبب أحياناً بتحديد أحمال المنظومة وبالتالي يؤثر سلباً على ساعات تجهيز الكهرباء"، موضحة أن "منتسبي الصيانات يعملون ليل ونهار لأعادة إعمار مايدمره الإرهاب والذي يوغل بايذاءهم".

ودعت الوزارة الى "ترشيد الاستهلاك بما هو معقول حفاظاً على ادامة عمل المنظومة"، وحثت على أن "يكون المواطن راصداً لأي حالات إبتزاز او تلاعب لا يحقق عدالة التوزيع بالطاقة ليتسنى للوزارة إقامة الإجراء الإداري والقانوني بحق المخالفين".

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