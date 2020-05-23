مؤلف مسلسل “أم هارون” يوضح الخطأ التاريخي الجديد ويرد على تهمة التطبيع مع إسرائيل

2020/05/23 | 12:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بعد الضجة الكبيرة التي اثيرت بسبب خط جديد في مسلسل “أم هارون”، اضطر الكاتب علي شمس على الرد وتوضيح أسباب وجود بعض الأخطاء التاريخية في العمل المثير للجدل والاتهامات التطبيع مع العدو الاسرائيلي التي رافقته من اليوم الاول لعرضه.وبعد الضجة التي اثيرت حول ما ذكر في المسلسل عن استقلال إسرائيل، اكد […]

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