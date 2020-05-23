بريطانيا تلزم أصحاب الأعمال بتغطية جزء من أجور المتوقفين عن العمل

2020/05/23 | 12:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعدت بريطانيا خططا تلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما يصل إلى 30 في المائة من أجور العاملين المتوقفين عن العمل ابتداء من أغسطس لتخفيف العبء الكبير لأزمة فيروس كورونا على التمويلات الحكومية.وفي يوم 12 مايو مددت بريطانيا لمدة 4 أشهر العمل ببرنامجها للحفاظ على الوظائف وهو الجزء الأساسي من محاولاتها التخفيف من […]

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