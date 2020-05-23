القبض على متهم يقوم بترويج الحبوب المخدرة في المثنى

2020/05/23 | 12:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنىاعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على متهم يقوم بترويج الحبوب المخدرة.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “مديرية مكافحة المخدرات في المثنى شعبة مخدرات السماوة بعد ورود معلومات تفيد بجود شخص يقوم بالمتاجرة وتعاطي الحبوب المخدرة في إحدى المناطق السكنية في مدينة السماوة، حيث تم تشخيصه والتعرف عليه وإصدار […]

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