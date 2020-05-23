وزير الرياضة الإيطالي متفائل بعودة الكالتشيو

2020/05/23 | 12:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى وزير الشباب والرياضة الإيطالي، فينشينزو سبادافورا، تفاؤله بشأن عودة منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال سبادافورا- في تصريحات نقلتها شبكة سكاي إيطاليا: “أود أن أكون متفائلا بشأن عودة البلاد إلى وضعها الطبيعي وأيضاً البطولة”.وأضاف: “إذا تعافت البلاد، فيمكن لكل الرياضات أن تعود مجدداً”.وتابع: “كنت […]

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