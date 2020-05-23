2020/05/23 | 12:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت استقراراً في أسعار الصرف بعد استعادتها لجزء من قيمتها خلال اليومين الماضيين، حيث سجلت أسواق دمشق سعر 1715 ليرة سوريّة للدولار الأمريكي، فيما وصل سعر الدولار الواحد في مدينة حلب…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الانهيار التاريخي… الليرة تستعيد جزء من قيمتها وتسجل استقراراً في الأسواق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الانهيار التاريخي… الليرة تستعيد جزء من قيمتها وتسجل استقراراً في الأسواق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).