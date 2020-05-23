مستشفى الشطرة لـ”العهد نيوز”: تعرض كوادرنا للإعتداء من قبل ذوي متوفي

2020/05/23 | 12:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار كشف مستشفى الشطرة العام، شمالي الناصرية، اليوم السبت عن تعرض كوادره إلى هجوم من قبل ذوي متوفي، في حين تم تكسير بعض الممتلكات والمعدات في بداخل قسم الطوارئ.وقال إعلام المستشفى، لـ”العهد نيوز”، بأن “ذوي متوفي قاموا بالإعتداء على الملاكات الطبية والتمريضية والإدارية في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، حيث […]

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