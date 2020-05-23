مدرب برشلونة يرغب بعودة نيمار

2020/05/23 | 12:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدرب برشلونة كيكي سيتين رغبته في العمل مع مهاجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار في النادي الكتالوني.

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