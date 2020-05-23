مستشفى الشطرة: عائلة متوفي اعتدت ليلة أمس على الكوادر الطبية وحطمت المعدات في قسم الطوارئ

2020/05/23 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

تدين ادارة مستشفى الشطرة العام ، حادث الاعتداء على الملاكات الطبية والتمريضية والادارية الخافرة يوم الجمعة ...





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