2020/05/23 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير التخطيط، خالد بتال، السبت (23 ايار 2020)، عن بحثه مع ممثل البنك الدولي في العراق، أربعة ملفات، أبرزها الأموال المتاحة من البنك إلى العراق.

وقال بتال في تصريح صحفي، إن"الاجتماع مع ممثل البنك الدولي لم يتناول الاقتراض الجديد وإنما كان مخصصاً لبحث تفعيل المشاريع التنموية الممولة من البنك الدولي قبل الأزمة المالية والصحية الحالية"، لافتاً الى أن"الاجتماع شهد أيضا بحث الأموال المتاحة من البنك الدولي العراق".

وأضاف أنه"بحث أيضا مع ممثل البنك الدولي بعض الاشكالات الحالية بين البنك وبعض الوزارات القطاعية المستفيدة من المشاريع وكيفية حلها في ضوء عدم إقرار قانون الموازنة الذي يمثل الغطاء القانوني لتلك المشاريع".

وكان وزير التخطيط، خالد بتّال النجم، قد بحث يوم الخميس الماضي مع بعثة البنك الدولي سبل تعزيز الجهود الوطنية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والأزمة المالية، الراهنة التي يمر بها العراق، جرّاء انخفاض أسعار النفط.

بغداد اليوم - خاص

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الجمعة (22 ايار 2020)، ان واردات المنافذ الحدودية للبلاد لا تدخل في خزينة الدولة، لافتا الى ان بعض الاحزاب والفصائل المسلحة تسيطر على المنافذ.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان

بغداد اليوم- متابعة

شهدت اسعار النفط، اليوم الجمعة، انخفاضا بعد تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وعجز بكين عن وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري.

وأوقد ذلك شرارة مخاوف اقتصادية من أن جائحة فيروس كورونا ستطغى على طلب الوقود في الصين،

بغداد اليوم _ متابعة

قالت وكالة رويترز إن بيانات من مصادرها أظهرت أن "السعودية حلت محل العراق كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في نيسان أبريل الماضي"، بعد أن "جذبت تخفيضات حادة على أسعار الخامات السعودية شركات التكرير في ثالث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي 4 ملفات بينها الأموال المتاحة إلى العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي 4 ملفات بينها الأموال المتاحة إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).