2020/05/23 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طه_رشيد استقالت حكومة عبد المهدي، غير مأسوف عليها، تحت وقع صراخ المتظاهرين الذين قدموا مئات الشهداء والاف الجرحى وعددا كبيرا من المعتقلين والمخطوفين، وبدل ان يعتذر رئيس الوزراء المقال، في يومه الاخير، من الشعب العراقي ويقدم هدية له بمناسبة شهر رمضان، ودّع شريحة المتقاعدين بايقاف رواتبهم من اجل ان يكبّل بديله بازمة جديدة! الحكومة العراقية الجديدة تواجه حل عشرات الملفات التي يستوجب مناقشتها بجدية من اجل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ازمات العراق في ملف واحد! - طه رشيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ازمات العراق في ملف واحد! - طه رشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).