لتشكيلة الرأسمالية العالمية وفعالية اليمين المتطرف - لطفي حاتم

2020/05/23 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم -هناك تشابكاً وثيقاً بين فعالية الأحزاب اليمنية المتطرفة وبين تحولات التشكيلة الرأسمالية العالمية بمستوياتها الثلاث – الدول الرأسمالية المعولمة، الدول الرأسمالية القومية، والدول الوطنية من مرحلة الى أخرى، وبهذا التحديد نحاول التقرب من سمات ذلك الترابط ومدى تأثير سياسة الدول التشكيلة الرأسمالية العالمية على فعالية أحزاب اليمين المتطرف وانعكاس ذلك على الكفاح الوطني الديمقراطي.



- وبهذا السياق نل ......





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