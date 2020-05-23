بعض المسائل العلمية-الفلسفية لنظرية الحقيقة. القسم الأول: الذاتية المعاصرة ومسألة الحقيقة - مالك ابوعليا

2020/05/23 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا المقالة لـ تيودور اليتش أويزرمان*ترجمة مالك ابوعليا- ملاحظة: سأقوم بترجمة Falsification Principle الذي يعود الى كارل بوبر، بمبدأ التفنيد أو التكذيب، سأستخذم كلا المصطلحين في الترجمة.يُعتبر مفهوم الحقيقة، مقولةً اساسيةً في نظرية المعرفة والفلسفة بشكلٍ عام.



تفترض المقولات الفلسفية الأخرى (المادة، الكينونة، الوجود البشري، الخ) مُسبقاً مفهوم الحقيقة، كمحتواها (أي المقولات) او ك ......





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