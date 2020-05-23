مدرب برشلونة يؤكد رغبته في ضم نيمار

2020/05/23 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد المدير الفني لنادي برشلونة، كيكي سيتين، رغبته في أن يتواجد نيمار في الفريق الكاتالوني، كاشفاً عن سعادته في حال انضم الدولي البرازيلي لـ”البلوغرانا” من جديد.وقال سيتين في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: “سأكون سعيداً جداً لأن أتمكن من تدريب نيمار بكل تأكيد، نحن نتحدث عن لاعب من الدرجة الأولى، ولا يمكن لأحد أن […]

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