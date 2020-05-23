احذر… لا تترك معقم اليدين في السيارة نهائيا

2020/05/23 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر عالم أمريكي، من ترك معقم اليدين داخل السيارة، تجنبا لحدوث كوارث.وأفاد تقرير لشبكة “إيه بي سي نيوز”، أن الكثير من الأشخاص يتركون زجاجات الكحول داخل السيارات لفترات طويلة، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.وحذر الخبراء من ترك زجاجة معقم اليدين، داخل سيارة ساخنة، لأنها يمكن أن تجعلها أقل فاعلية لأن المكون […]

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