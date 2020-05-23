وزارة الصحّة السوريّة تعلن أعلى حصيلة يوميّة لإصابات كورونا

2020/05/23 | 12:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحّة في الحكومة السوريّة تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس #كورونا، وذلك في أعلى حصيلة يوميّة تسجلها وزارة الصحّة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 70 إصابة حتى الآن.وقالت وزارة الصحّة…

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