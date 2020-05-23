سمية الخشاب تعلّق على خبر زواجها للمرة الرابعة

2020/05/23 | 12:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ مؤخراً جدلاً واسعاً بين المتابعين بعد ظهورها في صورة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي خاتم زواج في إصبعها، الأمر الذي دفع المتابعين إلى التساؤل إن كانت تزوجت للمرة الرابعة.وبعد هذا الجدل، عادت وأطلت الخشاب في مقطع فيديو، وفي ردّها على تعليقات

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