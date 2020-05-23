صحة النجف تؤكد سلامة العاملين بمكتب المرجع النجفي من كورونا

2020/05/23 | 12:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجفاكدت دائرة صحة النجف اليوم السبت، ان العاملين في مكتب المرجع الديني الشيخ بشير النجفي جاءت نتائج فحوصاتهم سالبة ولا توجد اية اصابة.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “الكوادر الصحية قامت بإجراء الفحوصات وأخذ المسحات للعاملين في مكتب المرجع الديني الشيخ بشير النجفي بعد اصابة […]

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