داعش يخفق بتنفيذ

2020/05/23 | 12:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت قيادة شرطة ديالى يوم السبت فشل جميع هجمات ومخططات تنظيم داعش التي اطلق عليها "غزوات رمضان" في عموم مناطق ديالى، مشيرةً الى فقدان التنظيم المتشدد حواضنه كافة في المحافظة.

وقال المتحدث الاعلامي عن القيادة العميد نهاد المهداوي لوكالة شفق نيوز، ان "التشكيلات الامنية احبطت ما يسمى "غزوات رمضان" او أي عمليات ارهابية اخرى بأي مسميات تذكر الى جانب فشل العمليات اللصوصية في ايهام وتضليل الرأي المحلي بقدرته على تهديد الامن والقوات الامنية".

واضاف ان "تنظيم داعش فقد جميع حواضنه في ديالى منذ عام 2014 وحتى الان وجميع مناطق وقصبات المحافظة رافضة لايواء التنظيم الارهابي او قبول افكاره التكفيرية"، لافتا الى ان "شعارات التنظيم التي يزعم بانها "جهادية" لم تعد تنطلي على المواطنين .

واعتبر المهداوي تنظيم داعش في ديالى حاليا عبارة عن "عصابات متفرقة تتخفى في الاوكار والجحور بفعل الضربات الامنية التي تلقتها ما دفعها الى شن هجمات انتقامية جبانة استهدفت ابراج نقل الطاقة الكهربائية واحراق مزارع القمح والشعير انتقاما للهزائم التي تلقاها التنظيم في ديالى ومحافظات عدة".

وتشهد محافظة ديالى وعموم المحافظات الساخنة خلال شهر رمضان من كل عام هجمات متعددة تعرضت لها من قبل تنظيم داعش والتي يطلق عليها "غزوات رمضان".

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