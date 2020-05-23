مصر تقتل 21 ارهابيا خططوا لهجمات خلال العيد

2020/05/23 | 12:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، استهداف مجموعة من العناصر الإرهابية بمزرعة ومنزل في شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل 21 إرهابيًا خلال تبادل إطلاق النار.وجاءت العملية الأمنية بناء على معلومات قطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع في شمال سيناء للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية.كما أشارت المعلومات إلى قيام العناصر الإرهابية بدفع عدد منهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد، لشن عمليات إرهابية خلال عيد الفطر المبارك.واستهدفت قوات الأمن الوكرين في توقيت متزامن وتبادل إطلاق الرصاص مع تلك العناصر، مما أسفر عن مقتل 14 عنصرًا بالمزرعة وعثر بحوزتهم على 13 سلاحا آليا،3 عبوات متفجرة ، حزام ناسف ، جهاز لاسلكي، كما أسفر عن مصرع 7 بالمنزل وعثر بحوزتهم على 4 سلاح آلي وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف.

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