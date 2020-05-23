بعد تسجيل اصابتين بكورونا .. عزل منطقة في دهوك

2020/05/23 | 12:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي مسؤول يوم السبت بعزل منطقة في قضاء "عقرة" التابع لمحافظة دهوك اثر تسجيل اصابة جديدة فيها.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بأن السلطات الامنية والصحية ابلغت اهالي منطقة "بيهوك" بعد الخروج من بيوتهم والذهاب الى المساجد لأداء الطقوس العبادية، والى الاسواق للتبضع.

واضاف المصدر ان هناك 38 شخصا من الملامسين للحالة التي سجلت امس تم فرض الحجر عليهم في احدى فنادق مدينة عقرة لإخضاعهم للفحوصات المختبرية.

علنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في محافظة دهوك.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابتين الجديدتين تعودان إلى رجلين أحدهما 28 عاماً من قضاء عقرة، والثاني 58 عاماً يعمل سائق سيارة أجرة في أربيل.

وأضافت الوزارة أنهما عادا مؤخراً من العاصمة بغداد وكانا في الحجر الصحي.

ومنذ ظهور تفشي فيروس كورونا في اقليم كوردستان سجلت محافظة دهوك 19 حالة اصابة اكتسبت جميعها الشفاء التام.

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