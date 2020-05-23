يابانيون يعالجون كبد لطفل حديث الولادة بالخلايا الجذعية الجنينية

2020/05/23 | 13:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح الأطباء في اليابان في زرع خلايا الكبد المستمدة من الخلايا الجذعية الجنينية لطفل حديث الولادة، تعتبر الأولى في العالم التي توفر خيارات علاجية جديدة للرضع.وكان المولود يعاني من اضطراب دورة اليوريا حيث يكون الكبد غير قادر على تحطيم الأمونيا السامة.لكن الطفل البالغ من العمر ستة أيام، كان أصغر من أن يخضع لعملية زرع كبد، […]

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