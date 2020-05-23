متحف الناصرية لـ”العهد نيوز”: قرب احتضان تمثال الملك أور نمو وكوديا

2020/05/23 | 13:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أعلن مدير متحف الناصرية الحضاري عامر عبد الرزاق، اليوم، قرب وضع تمثالين للملكين أور نمو وكوديا في مدخل المتحف، تعبيرا وتزيينا للمتحف وإستقبالا للزائرين.وقال عبد الرزاق، لـ”العهد نيوز”، بأن “متحف الناصرية الحضاري يهدي التمثاليين المقدمين هدية مجانية له من قبل النحات احمد حسن النحات لمدينة الناصرية حيث سيتم وضعه […]

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