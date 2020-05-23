الملل من السعي الى هدف بعيد يحرمنا متع كبيرة‎

2020/05/23 | 13:04 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحلام يوسف كل منا يرسم له اهدافا معينه ويسعى بعدها للوصول الى هذا الهدف أو ذاك، وفي اثناء سعيه يواجه عددا من المصاعب والعراقيل.الكثير منا يؤمن ويعمل بمبدأ ان لكل جواد كبوة وومن هنا يبحث لكل مشكلة تواجهه يبحث عن حلها ليواصل المسير، وهناك من يبحث عن نتائج سريعة فيصيبه اليأس مع اول مشكلة، ...

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