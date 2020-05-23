سينما السيارات الجديدة.. قريباً

2020/05/23 | 13:04 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-وكالات: الكثير من القطاعات حول العالم تضررت بسبب انتشار فيروس كورونا ومن أكثر القطاعات تضرراً قطاع السينما، اذ توقف تصوير عدد كبير من الأفلام بسبب منع التجمعات، كما تم إغلاق دور السينما.وبسبب هذه الأوضاع أطلقت فوكس سينما VOX Cinemas في مول الإمارات أول سينما للسيارات في الإمارات .ومن خلال هذه المبادرة يمكن ...

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