سائرون تحشد الكتل السياسية للإطاحة برئيس البرلمان بعد عيد الفطر

2020/05/23 | 13:04 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمته بالإخفاق في إدارة الجلسات والتغطية على حكومة عبد المهدي بغداد- وعد الشمري: تستعد قائمة سائرون لطرح إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على الكتل السياسية مطلع الشهر المقبل، وأتهمته بالإخفاق في أداء مهامه خلال الأزمة الاقتصادية والصحية، أكدت أنه اشغل النواب بقضايا ليست ذات أهمية وعطّل عمل السلطة التشريعية.وقال النائب عن القائمة رياض ...

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