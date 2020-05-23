الفلك يُثبت أول أيام العيد.. ويفصّل حقيقة

2020/05/23 | 13:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول مركز الفلك الدولي إن الحسابات الفلكية أثبتت أن رمضان سيكون 30 يوماً، وسيكون أول عيد الفطر في معظم الدول يوم غد الأحد - صورة ارشيفية

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