2020/05/23 | 13:18 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفضل للمربد: اليوم سنسلم الكاظمي 5 أسماء لاختيار وزير النفط، ولا صراعات سياسية حول الحقيبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 13:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفضل للمربد: اليوم سنسلم الكاظمي 5 أسماء لاختيار وزير النفط، ولا صراعات سياسية حول الحقيبة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفضل للمربد: اليوم سنسلم الكاظمي 5 أسماء لاختيار وزير النفط، ولا صراعات سياسية حول الحقيبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).