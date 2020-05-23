2020/05/23 | 13:18 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقود الكهرباء للمربد: نطالب بإلغاء عقوبات النقل بحق المضربين ونرفض تسلم رواتب القدماء دون الجدد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 13:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقود الكهرباء للمربد: نطالب بإلغاء عقوبات النقل بحق المضربين ونرفض تسلم رواتب القدماء دون الجدد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقود الكهرباء للمربد: نطالب بإلغاء عقوبات النقل بحق المضربين ونرفض تسلم رواتب القدماء دون الجدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).