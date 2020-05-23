بالصور.. وزير الداخلية يعقد اجتماعاً أمنياً موسعاً في كركوك

2020/05/23 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب فرات التميمي، السبت (23 ايار 2020)، الى اناطة ملف الاشراف على سيطرات محافظة ديالى الخارجية الى قوة خاصة من بغداد لانهاء 3 مخاطر في ان واحد.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" محافظة ديالى تو

بغداد اليوم-كركوك

أفاد مصدر أمني، السبت (23 أيار 2020)، بوصول وزير الداخلية، عثمان الغانمي، إلى محافظة كركوك برفقة قائد قوات الشرطة الاتحادية، جعفر البطاط.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل اليوم إلى

بغداد اليوم _ كركوك

اعلنت الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، التصدي لهجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش غرب محافظة كركوك.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من اللواء 56 بالحشد الشعبي تصدت لهجوم شنه فلول تنظيم داعش الإرهابي في قرية قشقا

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