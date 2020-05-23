صالح يؤكد على تضافر الجهود لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وانتشار جائحة كورونا

2020/05/23 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، السبت، على تضافر الجهود لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وانتشار...





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