رئيس الجمهورية بتهنئة العيد: نؤكد على التكاتف لمواجهة التحديات

2020/05/23 | 13:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، على التكاتف بين العراقيين لمواجهة التحديات.

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